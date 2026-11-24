Атака російських дронів на Київ

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У Києві пролунало кілька гучних вибухів 24 листопада під час оголошеної «жовтої» повітряної тривоги через загрозу атаки російськими дронами. Ворожий БпЛА влучив по Голосіївському району столиці.

Про це повідомили кореспонденти ТСН та міський голова Києва Віталій Кличко.

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Перед звуками вибухів у столиці моніторингові телеграм-канали писали про польоти ворожих реактивних дронів у напрямку Борщагівок, Вишневого, Жулян, Голосіїва.

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Згодом Кличко заявив, що внаслідок падіння БпЛА у Голосіївському районі виникла пожежа у складському приміщенні. На місце прямують екстрені служби.

Місцеві телеграм-канали викладають відео з місця «прильоту». На них видно полум’я, в небо валить густий темний дим. ТСН.ua не публікує відповідні кадри з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 24 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київської області, пошкодивши об’єкти у Вишгородському та Білоцерківському районах. Відповідні служби взялися оцінювати масштаби руйнувань і ліквідовувати наслідки ударів.

До слова, удень 23 листопада російський дрон влучив у покрівлю шестиповерхового житлового будинку в Подільському районі Києва.

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