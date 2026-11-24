Відсутнє опалення / Ілюстративне зображення / © Колаж ТСН.ua

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У місті Українка Київської області досі не розпочався опалювальний сезон, а температура у квартирах опускається до +11 градусів. Через холод і вологість оселі вкриваються пліснявою, електромережі не витримують навантаження, а місцева влада попереджає, що самотужки побудувати нову котельню громада не в змозі.

Про критичну ситуацію заявила українська акторка Антоніна Хижняк та з посиланням на місцевих мешканців пише «Суспільне».

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Антоніна Хижняк про відсутність опалення в Українці

Мешканці Українки залишаються без опалення та гарячої води ще від лютого. Акторка наголошує, що ситуація може стати ще критичнішою, якщо через сильні морози з будинків зіллють воду із систем опалення.

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«Заїхала я до бабусі в гості, привезла їй продукти. Вдома дуже холодно. Дуже холодно. Оце от батареї — лід просто. Все місто замерзає. Я не знаю, що зараз буде. Коли вдарять морози, станція може просто законсервувати все місто, злити воду з труб, щоб вони не полопались. І 18 тисяч людей кудись мають переселитися. Коротше, в голові одні матюки», — розповіла Хижняк.

Вона також зазначила, що без електроенергії мешканцям буде складно обігрівати свої оселі.

«Ще поки є світло, бабулька, мабуть, загріється. А як нема світла, то чим грітися? Коротше, місто замерзає просто», — додала акторка.

Вона закликала місцеву владу невідкладно втрутитися в ситуацію та якнайшвидше знайти спосіб розв’язати проблему з опаленням.

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Дата публікації 08:49, 24.11.26 Кількість переглядів 28 Ціла Українка на Київщині живе без тепла: акторка Хижняк забила на сполох

У квартирах Українки +11 градусів та пліснява — розповіді місцевих

«Суспільне» пише, що опалювальний сезон в Українці досі не розпочався. Місто розташоване приблизно за 50 км від Києва, неподалік теплоелектростанції, яка зазнала пошкоджень через російські атаки.

Про ситуацію в Українці розповіла місцева жителька Анастасія, яка мешкає в 14-поверховому будинку разом із 11-річною донькою. За її словами, опалення у будинку мали подати ще 15 жовтня, однак станом на зараз батареї залишаються холодними. Температура в оселі тримається на рівні близько +11 градусів. Вночі жінка вмикає обігрівач, щоб хоча б частково прогріти кімнату.

«Обігрівач за ніч обігріває кімнату всього на 2 градуси», — каже Анастасія

Через низьку температуру в квартирі проблематично навіть приймати душ. У ванній кімнаті дуже холодно, тому перед користуванням нею доводиться чекати, доки приміщення хоча б трохи прогріється.

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За словами Анастасії, холодно і в школах, де навчаються діти. Останнім часом учнів переводять до укриттів, оскільки там тепліше.

Водночас у місті періодично виникають проблеми з електропостачанням через аварії на трансформаторних підстанціях. Унаслідок цього мешканці можуть надовго залишатися без світла. Зокрема, від 8 до 11 листопада електроенергію подавали лише протягом кількох годин.

Подібні проблеми має і Неля, яка живе в сусідньому будинку. Через холодні батареї та конденсат на вікнах у її квартирі почала з’являтися пліснява.

«Батареї холодні. Якщо почитати у фейсбуці, не тільки в мене така ситуація, а це масово у людей з пліснявою. Ну немає можливості її позбутися, поки немає опалення. Так в мене хоч на вікнах. А в інших вже в кімнатах», — розповіла Неля.

Пліснява на стінах квартири жительки Українки Нелі / © Суспільне Новини/Анна Москаль

Водночас мешканців Українки непокоїть не лише відсутність опалення, а й нестача офіційної інформації. Люди не знають, коли можуть відновити теплопостачання та як їм готуватися до подальшого похолодання. Через це вони закликають місцеву владу поспілкуватися з громадою та пояснити, якою є ситуація.

«Хотілося б мати хоч якесь розуміння до чого готуватися. Люди не знають, що очікувати, до чого готуватися. Через те, що немає інформації, всі починають щось додумувати, як то кажуть», — каже Неля.

Ще одна мешканка Українки, Альона, розповіла про низьку температуру у своїй квартирі. Вона показала фото плісняви, яка утворилася на дзеркалі, а також конденсату на вікнах. За словами жінки, використовувати електричні обігрівачі на постійній основі також неможливо. Через проблеми з електромережею, зокрема трансформаторними підстанціями, їхнє використання може спричинити аварійні ситуації.

«Дуже холодно. У нас є обігрівач, але через те, що не витримує система, то починає все горіти. Тому з обігрівачами — це ще та проблема», — ділиться Альона.

Що каже влада Українки про ситуацію з опаленням

В Українці проживають близько 18 тис. людей, а житловий фонд міста налічує понад 60 багатоквартирних будинків. Міський голова Олександр Туренко пояснив відсутність централізованого опалення значними пошкодженнями теплоелектростанції, розташованої неподалік міста.

За його словами, для відновлення теплопостачання необхідно збудувати нову котельню.

«Для того щоб забезпечити місто опаленням треба побудувати котельню. А це не наші кошти, в нас таких коштів немає. Це вже кошти держави. Вартість такої котельні вона більше, ніж річний бюджет всього міста», — розповів Туренко.

Водночас тепло вже вдалося подати до медичних установ, шкіл та дитячих садків. Для цього у місті встановлюють твердопаливні котли. Їх планують використовувати для поступового прогрівання магістральної мережі, щоб запобігти замерзанню труб.

«Те, що ми будуємо, воно буде навіть не альтернативне джерело, а аварійне. Бо воно недешеве. Ми ставимо палетні котли, і будемо запускати потрохи тепло в магістральну мережу для того, щоб труби не замерзли», — повідомив міський голова Українки.

Водночас можливість забезпечити багатоквартирні будинки альтернативним опаленням зараз розглядає Київська обласна військова адміністрація. Про це повідомила депутатка міської ради Українки Алевтина Шмагель.

«Наразі КОВА працює над проєктом, і коли він буде реалізованим — невідомо. Вони пішли за задумом „проєктуй — будуй“. Строки невідомі», — зазначила депутатка.

До слова, попри офіційний старт опалювального сезону в Києві 2 листопада, мешканці 120 квартир восьмиповерхівки на Голосіївському проспекті досі залишаються без тепла і змушені грітися газовими плитами та грілками. Проблема виникла ще влітку під час гідравлічних випробувань, коли прорвало трубу, проте ЖЕК проігнорував ситуацію. Через два тижні після численних скарг бригада «Київтеплоенерго» розрила яму біля будинку, але кинула ремонт незавершеним.

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