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- Київ
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Ворог атакував енергетику Київщини: що відомо про наслідки російських ударів
Російські атаки на енергетику Київщини призвели до пошкодження об’єктів у двох районах. Наразі триває ліквідація наслідків.
Російські війська 24 листопада продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Київської області. Внаслідок атак пошкоджень зазнали об’єкти у Вишгородському та Білоцерківському районах.
Про це повідомила Київська ОВА.
Наразі на місцях ударів працюють відповідні служби.
«Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки завданих пошкоджень», — додали в КОВА.
Нагадаємо, ввечері 23 листопада у селищі Димер Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої російським безпілотником п’ятиповерхівки. Розбір завалів тривав понад добу.
Внаслідок російської атаки загинули 12 людей. Серед жертв — 11-річна Кіра та її 33-річна мама Катерина Бовтуненко.