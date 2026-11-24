Південний міст / © ТСН

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У Києві найближчими днями можуть відкрити рух приватних автомобілів Південним мостом із правого на лівий берег. Наразі проїзд у цей бік дозволений лише громадському та спеціальному транспорту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Київської МВА Андрій Ткачов.

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Південний міст у Києві: хто зараз може ним проїхати

Наразі рух Південним мостом із лівого на правий берег відкритий для всіх видів транспорту. Натомість у зворотному напрямку — з правого на лівий берег — проїжджати можуть лише автобуси, тролейбуси та спеціальний транспорт.

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«Рух по Південному мосту з лівого на правий берег відкритий, з правого на лівий берег поки що відкритий лише для громадського транспорту», — пояснив Ткачов.

Коли Південний міст відкриють для приватних авто

За словами Ткачова, рішення про дозвіл на проїзд приватних автомобілів можуть ухвалити вже 24 або 25 листопада. Перед цим фахівці мають оцінити, як міст поводиться під додатковим навантаженням і чи не виникає ризиків для безпеки.

«Ми ще придивляємось, вивчаємо, як поводиться міст і, можливо, ухвалимо рішення сьогодні-завтра щодо запуску і автомобільного приватного транспорту з правого на лівий берег через Південний міст», — зазначив Ткачов.

Південний міст у Києві — останні новини

Після численних російських атак рух Південним мостом у Києві відновлювали поетапно, зберігаючи певні обмеження для водіїв. Так, 17 листопада частково відкрили проїзд переправою з лівого на правий берег для автомобілів і громадського транспорту. Водночас рух у зворотному напрямку залишався закритим через пошкодження конструкцій.

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Наступним етапом стало відновлення руху громадського транспорту з правого на лівий берег. Це відбулося 21 листопада: автобуси почали курсувати через Південний міст, використовуючи маршрут вулицею Саперно-Слобідською.

На тлі цих обмежень експерти також звернули увагу на ризики для транспортного сполучення між двома берегами столиці в разі нових російських атак. Зокрема, вони обговорили загрозу транспортної блокади Києва та можливі альтернативи звичним маршрутам. Серед варіантів — понтонні переправи, тунель під Дніпром і реорганізація міського руху.

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