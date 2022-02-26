Вокзал Києва працює: приглушували світло через обстріли неподалік

Усе задля того, щоб не привертати увагу ворога.

"Укрзалізниця" ввечері 26 лютого приглушила світло на Центральному залізничному вокзалі Києва через обстріли, які було чутно неподалік. Згодом вокзал відновив роботу, потяги курсують.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського спрямування УЗ Олександра Шевченка.

"Не знеструмили, а заглушили світло. На території депо, неподалік вокзалу, йде перестрілка. Аби не привертати увагу, ми вирішили піти таким шляхом. Ввімкнемо все, тільки-но зрозуміємо, що люди в безпеці, тобто, що все закінчилося", – сказав Шевченко.