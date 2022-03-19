У Києві погіршилася якість повітря: перевищена концентрація пилу

Мешканцям столиці радять не виходити на вулицю, а також закрити вікна вдома.

У суботу, 19 березня, у Києві зафіксовано погіршення якості повітря: перевищено концентрацію пилу.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що причиною стали пожежі на околицях міста, зокрема в Гостомелі, Бучі, займання на індустріальних об’єктах; рух повітряних мас від джерел загоряння і низька швидкість вітру.

Максимальна концентрація пилу в атмосферному повітрі у ніч проти 19 березня перевищувала граничну допустиму у два-три рази.

Концентрації інших речовин, а це оксид та діоксид азот, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень - також зросли. Втім, перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено.

“Станом на ранок 19 березня спостерігається поступове поліпшення якості повітря. Перевищення гранично допустимих концентрацій відсутні”, - йдеться у повідомленні.

Киянам радять не виходити на вулицю, закрити вікна вдома та завісити їх вологими простирадлами та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати на максимум.

Як повідомлялося, на ранок суботи, 19 березня, у столиці спостерігалося незначне задимлення. Наголошувалося, що це пов'язано зі зміною погодних умов, зокрема напрямком вітру. Зазначалося,б, що станом на 07:00 ранку 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС.

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