У Києві спостерігається незначне задимлення: що сталося

У Києві спостерігається незначне задимлення: що сталося

Якість повітря відповідає нормам.

Станом на ранок суботи, 19 березня, у столиці спостерігається незначне задимлення.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що це пов'язано зі зміною погодних умов, зокрема напрямком вітру.

За даними фахівців якість повітря відповідає нормам. Втім, місцевих мешканців просять не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності.

Своєю чергою, в ДСНС наголошують: загазованість повітря, пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Зазначається, що станом на 07:00 ранку 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС.

“Протягом доби, 18 березня, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме загорання трав'яного настилу, які були спричинені необережним поводженням з вогнем громадян”, - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують: спалювання сміття і сухостою сьогодні прирівнюється до диверсії. "Рятувальники закликають громадян припинити таку практику і не навантажувати наші підрозділи ще більше під час війни", - йдеться у повідомленні.

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