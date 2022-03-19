Київ опинився на першому місці за забрудненістю повітря

Концентрація забруднення у 33 рази перевищує норму.

Концентрація забруднення повітря у Києві наразі у 33 рази перевищує річне нормативне значення ВООЗ якості повітря.

Про це повідомляє IQAir. Таким чином столиця України опинилася на першому місці за забрудненістю повітря, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).

Також повідомляється, що індекс якості повітря на території практично всіх районів міста суттєво впав.

Як ми писали раніше, Київ від ночі 19 березня затягло густим димом. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що це наслідки пожежі на сміттєзвалищі у Нових Петрівцях та безвітряна погода.

У КМДА ж повідомили, що незначне задимлення, яке наразі спостерігається у столиці, пов'язане зі зміною погодніх умов, зокрема напрямком вітру. За даними фахівців якість повітря відповідає нормам. Втім, місцевих мешканців просять не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності.

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