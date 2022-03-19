У Києві затримано 127 диверсантів - Жирнов

Голова військової адміністрації Києва також розповів про важливість блокпостів у столиці.

Починаючи з 24 лютого, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Києві затримано 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

Про це заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов.

Крім цього, генерал розповів, чому так важливі блокпости.

"Вони є основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, пунктів пропуску техніки та людей, а також побудови інших систем, в тому числі й для вогневого ураження", - сказав він.

Голова ВЦА наголосив, що у Києві вистачає продуктів для населення. Але місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне.

"Сьогодні функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів по місту Київ, у тому числі 19 гіпермаркетів. За 161 адресою відкрилися кіоски зі свіжим хлібом. Крім цього, працюють ярмарки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах", – заявив очільник.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що більшість затриманих диверсантів є громадянами України.

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