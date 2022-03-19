Поліція Київщини евакуювала з Бородянського району понад 50 людей (відео)

Мешканців вивезли з Бородянки та прилеглих сіл району.

Поліцейські Київщини 17 березня вивезли під обстрілами понад 50 людей з окупованої Бородянки, сіл Дружня та Нова Гребля.

Поліцейські продовжують евакуацію людей з окупованих територій на Київщині, які зазнають постійних обстрілів та вже стали зонами гуманітарного лиха.

Відповідне відео з порятунок людей поліцейські опублікували у мережі.

« Це унікальні кадри з життя правоохоронців, які щодня під кулями рятують громадян в сірих зонах та на окупованих територіях!» - відзначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Нагадаємо, на Київщині за два тижні вдалося евакуювати понад 70 тисяч людей.

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