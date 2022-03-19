Київське метро працює в режимі перевезень: деталі

Орієнтовний інтервал руху потягів — близько 40 хвилин.

Київський метрополітен 19 березня працює у режимі перевезень.

Про це КП "Київський метрополітен" повідомляє у Фейсбук.

Так, потяги рухаються по:

червоній лінії від ст. "Шулявська" до ст. "Університет",

синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки",

зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.

Водночас зупинки не відбуваються на станціях "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Золоті ворота", "Палац спорту" та "Кловська".

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Метрополітен наголошує, що орієнтовний інтервал руху потягів — близько 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", — підкреслюють в КП "Київський метрополітен".

Крім того, зазначається, що наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть від 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Київський метрополітен

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