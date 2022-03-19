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Київське метро працює в режимі перевезень: деталі

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Київське метро працює в режимі перевезень: деталі

Орієнтовний інтервал руху потягів — близько 40 хвилин.

Київський метрополітен 19 березня працює у режимі перевезень.

Про це КП "Київський метрополітен" повідомляє у Фейсбук.

Так, потяги рухаються по:

  • червоній лінії від ст. "Шулявська" до ст. "Університет",
  • синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки",
  • зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.

Водночас зупинки не відбуваються на станціях "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Золоті ворота", "Палац спорту" та "Кловська".

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Метрополітен наголошує, що орієнтовний інтервал руху потягів — близько 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", — підкреслюють в КП "Київський метрополітен".

Крім того, зазначається, що наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть від 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

© Київський метрополітен
Київський метрополітен

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