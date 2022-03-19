Київ затягнуло їдким димом: у МВС пояснили, що сталося

Київ затягнуло їдким димом: у МВС пояснили, що сталося

У Чорнобильській зоні радіаційний фон в нормі, уточнив Денисенко.

Київ від ночі 19 березня затягло густим димом. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що це наслідки пожежі на сміттєзвалищі у Нових Петрівцях та безвітряна погода.

Про це радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив в Facebook.

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За його словами, біля Нових Петрівців зараз догоряє сміттєзвалище. Також у столиці безвітряна погода, а тому щойно з'явиться вітер, смог від роботи теплоелектростанцій та димів від загорянь на околицях Києва розвіється.

"У Чорнобильській зоні з погляду пожежної ситуації все спокійно. Радіаційний фон у нормі. Чекаємо на вітер", - зазначив він.

Нагадаємо, уранці 19 березня Київ огорнув густий смог. Сервіси стеження за атмосферою місцями показують, що українська столиця зараз третя із забрудненням у світі. Натомість у КМДА повідомили, що незначне задимлення, яке наразі спостерігається у столиці, пов'язане зі зміною погодніх умов, зокрема напрямком вітру.

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