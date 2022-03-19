Киевское метро работает в режиме перевозок: детали

Ориентировочный интервал движения поездов – около 40 минут.

Киевский метрополитен 19 марта работает в режиме перевозок.

Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Фейсбуке.

Так, поезда двигаются по:

красной линии от ст. "Шулявская" к ст. "Университет",

синей линии от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки",

зеленой линии от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи.

В то же время остановки не проходят на станциях "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Кловская".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Метрополитен отмечает, что ориентировочный интервал движения поездов – около 40 минут.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", — подчеркивают в КП "Киевский метрополитен".

Кроме того, отмечается, что наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

Киевский метрополитен

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