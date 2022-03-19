В Киеве задержаны 127 диверсантов — Жирнов

Глава военной администрации Киева также рассказал о важности блокпостов в столице.

Начиная с 24 февраля, полномасштабного вторжения России в Украину, в Киеве задержано 127 диверсантов, в том числе 14 групп.

Об этом заявил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

Кроме этого, генерал рассказал, почему так важны блокпосты.

"Они являются основой фортификационных сооружений, инженерных заграждений, пунктов пропуска техники и людей, а также построения других систем, в том числе для огневого поражения", — сказал он.

Глава ВГА подчеркнул, что в Киеве хватает продуктов для населения. Но у города есть запасы для долговременной обороны, если такая необходимость возникнет.

"Сегодня функционируют 33 рынка, открыто 635 магазинов по городу Киев, в том числе 19 гипермаркетов. По 161 адресу открылись киоски со свежим хлебом. Кроме этого, работают ярмарки в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах", – заявил глава.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины.

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