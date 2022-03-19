В Киеве наблюдается незначительное задымление: что произошло

В Киеве наблюдается незначительное задымление: что произошло

Качество воздуха отвечает нормам.

По состоянию на утро субботы, 19 марта, в столице наблюдается незначительное задымление.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.

По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Впрочем, местных жителей просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

В свою очередь, в ГСЧС отмечают: загазованность воздуха связана с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

"В течение суток, 18 марта, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, вызванные неосторожным происхождением с огнем граждан", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают: сжигание мусора и сухостоя сегодня приравнивается к диверсии. "Спасатели призывают граждан прекратить такую практику и не нагружать наши подразделения еще больше во время войны", — говорится в сообщении.

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