Полиция Киевщины эвакуировала из Бородянского района более 50 человек (видео)

Полиция Киевщины эвакуировала из Бородянского района более 50 человек (видео)

Жителей вывезли из Бородянки и близлежащих сел района.

Полицейские Киевщины 17 марта вывезли под обстрелами более 50 человек из оккупированной Бородянки, сел Дружня и Новая Гребля.

Полицейские продолжают эвакуацию людей с оккупированных территорий на Киевщине, которые подвергаются постоянным обстрелам и уже стали зонами гуманитарного бедствия.

Соответствующее видео по спасению людей полицейские опубликовали в сети.

«Это уникальные кадры из жизни правоохранителей, которые каждый день под пулями спасают граждан в серых зонах и на оккупированных территориях!» – отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов

Напомним, в Киевской области за две недели удалось эвакуировать более 70 тысяч человек.

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