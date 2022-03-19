Полиция Киевщины эвакуировала из Бородянского района более 50 человек (видео)

Жителей вывезли из Бородянки и близлежащих сел района.
Полицейские Киевщины 17 марта вывезли под обстрелами более 50 человек из оккупированной Бородянки, сел Дружня и Новая Гребля.
Полицейские продолжают эвакуацию людей с оккупированных территорий на Киевщине, которые подвергаются постоянным обстрелам и уже стали зонами гуманитарного бедствия.
Соответствующее видео по спасению людей полицейские опубликовали в сети.
«Это уникальные кадры из жизни правоохранителей, которые каждый день под пулями спасают граждан в серых зонах и на оккупированных территориях!» – отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов
Напомним, в Киевской области за две недели удалось эвакуировать более 70 тысяч человек.
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