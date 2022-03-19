Киев оказался на первом месте по загрязненности воздуха

Концентрация загрязнения в 33 раза превышает норму.

Концентрация загрязнения воздуха в Киеве в 33 раза превышает годовое нормативное значение ВОЗ качества воздуха.

Об этом сообщает IQAir. Таким образом, столица Украины оказалась на первом месте по загрязненности воздуха, обойдя Лахор (Пакистан) и Дакку (Бангладеш).

Также сообщается, что индекс качества воздуха на территории практически всех районов города значительно упал.

Как мы писали ранее, Киев с ночи 19 марта затянуло густым дымом. В Министерстве внутренних дел заявили, что это последствия пожара на свалке в Новых Петровцах и безветренная погода.

В КГГА же сообщили, что незначительное задымление, которое наблюдается в столице, связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра. По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Впрочем, местных жителей просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

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