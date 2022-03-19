В Киеве ухудшилось качество воздуха: превышена концентрация пыли

Жителям столицы советуют не выходить на улицу, а также закрыть окна дома.

В субботу, 19 марта, в Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха: превышена концентрация пыли.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что причиной стали пожары в окрестностях города, в частности в Гостомеле, Буче, возгорание на индустриальных объектах; движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.

Максимальная концентрация пыли в атмосферном воздухе в ночь на 19 марта превышала предельную допустимую в два-три раза.

Концентрации других веществ, а это оксид и диоксид азот, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород – также выросли. Впрочем, превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено.

“По состоянию на утро 19 марта наблюдается постепенное улучшение качества воздуха. Превышение предельно допустимых концентраций отсутствует”, — говорится в сообщении.

Киевлянам советуют не выходить на улицу, закрыть окна дома и завесить их влажными простынями и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум.

Как сообщалось, на утро субботы, 19 марта, в столице наблюдалось незначительное задымление. Отмечалось, что это связано с изменением погодных условий, в частности, направлением ветра. Отмечалось, что по состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

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