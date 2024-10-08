У Києві підтопило підземний перехід: станцію закрили (відео)

У вівторок, 8 жовтня, у Києві підтопило підземний перехід. Станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід.

Про це повідомляє КМДА.

"Біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки. Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою", - зазначила місцева влада.

Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка обмежено в обох напрямках.

У КМДА додали, що наразі проводяться роботи з відкачування води. На місці працюють всі необхідні міські служби.

Нагадаємо, у Києві є найнебезпечніша станція метро, там стається багато крадіжок.

У Києві підтопило підземний перехід: станцію закрили

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