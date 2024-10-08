В Киеве подтопило подземный переход: станцию закрыли (видео)

Движение транспорта по улице Юрия Ильенко ограничено в обоих направлениях.

Во вторник, 8 октября, в Киеве подтопило подземный переход. Станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход.

Об этом сообщает КГГА.

"У станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения. Из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки. Троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают соседним (до ул. Ильенко) – по улице Дорогожицкой", — отметили местные власти.

Движение транспорта по улице Юрия Ильенко ограничено в обоих направлениях.

В КГГА добавили, что сейчас проводятся работы по откачке воды. На месте трудятся все необходимые городские службы.

Напомним, в Киеве есть самая опасная станция метро, там происходит много краж.

В Киеве подтопило подземный переход: станцию ​​закрыли

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