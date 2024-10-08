В Киеве седьмой день ищут пропавшую на Оболони женщину: что известно о странных обстоятельствах (фото)

Последний раз женщина была 1 октября в районе ТЦ "Дрим Таун".
В Киеве на Оболони уже седьмой день ищут Назаренко Ирину, женщину 1956 года рождения, она вішла из дома и не вернулась.
Об этом в соцсети сообщила ее дочь Наталья.
"Очень прошу помочь найти мою маму, Назаренко Ирину Викторовну, 1956 года рождения. Последний раз 01.10.2024 была в районе ТЦ "Дрим Таун" на Оболони. После этого на связь не выходила", — написала она.
По словам Натальи, следователь проверил камеры в метро, позвонил по телефону всем знакомым друзьям, посетил их и выяснил, что мамы там нет. Также были размещены объявления в аптеках, маркетах и маленьких магазинах на Оболони.
Она призвала все, кто ее видел или увидит звонить по телефону 050 369 99 28.
Напомним, в немецком городе Дебельн пропала 9-летняя девочка из Украины, которая переехала в Германию вместе с матерью, сестрой и бабушкой. Поиски продолжались до 12 июня, его тело ребенка было обнаружено в лесу. Среди подозреваемых – украинец и уроженец Молдавии.
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