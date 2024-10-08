В Киеве задержали мужчину, который называл погибших Героев "у*банами" и радовался их смертям (видео)

Мужчина увлекался большим количеством флажков на Майдане Незалежности и называл погибших "у*банами".

В Киеве задержан мужчина, который унижал военных и негативно высказывался в сторону украинского общества.

Видео распространили по телеграммам-каналам.

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Муж сам записывал унизительные видео, где радовался смертям военных, увлекался большим количеством флажков на Майдане Незалежности и называл погибших "у*банами", "бандеровцами".

В полиции Киеве установили, что им оказался 45-летний уроженец Харькова, который в последнее время проживает в столице.

"Во время мониторинга соцсетей работники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в том числе защитников, погибших защищая украинский народ от российского агрессора. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции Киева совместно СБУ и работники патрульной полиции задержали злоумышленника вблизи места жительства", — отметили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Называл погибших Героев «у*банами» и радовался их смертям: в Киеве задержали мужчину

Напомним, на блогера Николаса Карму напали неизвестные и пригрозили пистолетом прямо в центре Полтавы.

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