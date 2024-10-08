На Киевщине работает ПВО

В Киевской области силы ПВО работают по российским беспилотникам.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – указано в заявлении военной администрации.

Там призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также не снимать и не выкладывать в Сеть работу защитников.

Напомним, ранее утром 8 октября в Киевской области была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась и на столицу.

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