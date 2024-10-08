На Київщині працює ППО

В Київській області сили ППО працюють по російських безпілотниках.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – вказано в заяві військової адміністрації.

Там закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також не знімати та не викладати в Мережу роботу захисників.

Нагадаємо, раніше вранці 8 жовтня в Київській області була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилась і на столицю.

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