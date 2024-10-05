У Києві є найнебезпечніша станція метро: багато крадіжок

За скоєний злочин підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" чоловік викрав ноутбук у студентки під час поїздки у вагоні. Згідно з інформацією від правоохоронців.

Про це повідомила поліція Києва.

Днями до управління поліції в метрополітені звернулася дівчина, яка повідомила про зникнення ноутбука з наплічної сумки. Завдяки низці оперативних заходів поліція встановила, що до злочину причетний 45-річний місцевий мешканець.

З’ясувалося, що злочинець, перебуваючи у вагоні потягу, помітив ноутбук у сумці на плечі пасажирки. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, він підійшов до дівчини, непомітно витягнув ноутбук і, поклавши його до свого рюкзака, вийшов з вагону.

Правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадений девайс, який незабаром буде повернуто власниці.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У Київському метрополітені зафіксовано значну кількість крадіжок. Зловмисники, як правило, викрадають мобільні телефони, гаманці з банківськими картками, гроші та ноутбуки.

Більшість злочинів відбувається в потягах і на пересадкових станціях під час години пік, коли в метро скупчується найбільше пасажирів.

Поліція радить зберігати цінні речі у важкодоступних місцях і, у разі втрати, звертатися до бюро знахідок або до працівників поліції на станції.

На станціях "Арсенальна" та "Шулявська" найчастіше відбуваються самогубства. Експерти пояснюють це тим, що ці станції розташовані в геопатогенній зоні з негативною аурою.

Нагадаємо, 30 вересня на станції метро "Вокзальна" жінка потрапила під потяг.

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