В Києві сьомий день шукають жінку, яка зникла на Оболоні: що відомо про дивні обставини (фото)

Останній раз жінка була 1 жовтня в районі ТЦ "Дрім Таун".
В Києві на Оболоні вже сьомий день шукають Назаренко Ірину, жінку 1956 року народження, яка вийшла з дому і не повернулася.
Про це у соцмережі повідомила її дочка Наталя.
"Дуже прошу допомогти знайти мою маму, Назаренко Ірину Вікторівну, 1956 року народження. Останній раз 01.10.2024 була в районі ТЦ "Дрім Таун" на Оболоні. Після цього на звʼязок не виходила", - написала вона.
За словами Наталі, слідчий перевірив камери в метро, зателефонував усім знайомим друзям, відвідав їх і з'ясував, що мами там немає. Також були розміщені оголошення в аптеках, маркетах і маленьких крамницях на Оболоні.
Вона закликала, всі хто її бачив або побачить телефонувати за номером 050 369 99 28.
Нагадаємо, у німецькому місті Дебельн зникла 9-річна дівчинка з України, яка переїхала до Німеччини разом із матір'ю, сестрою та бабусею. Пошуки тривали до 12 червня, її тіло дитини було знайдено у лісі. Серед підозрюваних – українець та уродженець Молдови.
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