У Києві затримали чоловіка, який називав загиблих Героїв "у*банами" та радів їхнім смертям (відео)

Чоловік захоплювався великою кількістю прапорців на Майдані Незалежності та називав загиблих "у*банами".

У Києві затримали чоловіка, який принижував військових та негативно висловлювався в бік українського суспільства.

Відео поширили по телеграм-каналах.

Також читайте Російські війська просунулися на Донеччині та Запоріжжі - ISW

Чоловік сам записував принизливі відео, де радів смертям військових, захоплювався великою кількістю прапорців на Майдані Незалежності та називав загиблих "у*банами", "бандерівцями".

У поліції Києві встановили, що ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

"Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора. У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції Києва спільно зі співробітниками СБУ та працівниками патрульної поліції затримали зловмисника поблизу місця проживання", - зазначили правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Чоловіку загрожує до п’яти років тюрми.

Називав загиблих Героїв "у*банами" та радів їхнім смертям: у Києві затримали чоловіка

Нагадаємо, на блогера Ніколаса Карму напали невідомі й пригрозили пістолетом просто в центрі Полтави.

Читайте також: