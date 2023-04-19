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У Києві оголосили повітряну тривоги після інформації про вибухи

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
7137
Час на прочитання
1 хв
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У Києві оголосили повітряну тривоги після інформації про вибухи

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Звуки сирени пролунали після інформації про вибухи і повітряний об'єкт у небі.

Сьогодні ввечері, о 22:07 у Києві оголосили повітряну тривогу.

До оголошення тривоги місцеві жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів. За повідомленнями моніторингових груп, у небі над Київською областю зафіксовано невідому повітряну ціль. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Також повітряну тривогу оголосили у Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що сьогодні у ввечері, 19 квітня, у Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
7137
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