У Києві оголосили повітряну тривоги після інформації про вибухи

Звуки сирени пролунали після інформації про вибухи і повітряний об'єкт у небі.
Сьогодні ввечері, о 22:07 у Києві оголосили повітряну тривогу.
До оголошення тривоги місцеві жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів. За повідомленнями моніторингових груп, у небі над Київською областю зафіксовано невідому повітряну ціль. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Також повітряну тривогу оголосили у Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що сьогодні у ввечері, 19 квітня, у Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи.
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