У Києві оголосили повітряну тривоги після інформації про вибухи

Звуки сирени пролунали після інформації про вибухи і повітряний об'єкт у небі.

Сьогодні ввечері, о 22:07 у Києві оголосили повітряну тривогу.

До оголошення тривоги місцеві жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів. За повідомленнями моніторингових груп, у небі над Київською областю зафіксовано невідому повітряну ціль. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Також повітряну тривогу оголосили у Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.