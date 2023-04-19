В Киеве объявили воздушную тревогу после информации о взрывах

Звуки сирены раздались после информации о взрывах и воздушном объекте в небе.

Сегодня вечером, в 22:07, в Киеве объявили воздушную тревогу.

До объявления тревоги местные жители в Сети сообщали о яркой вспышке в небе и звуках взрывов. По сообщениям мониторинговых групп, в небе над Киевской областью зафиксирована неизвестная воздушная цель. Официального доказательства данной информации нет.

Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.