В Киеве объявили воздушную тревогу после информации о взрывах

Звуки сирены раздались после информации о взрывах и воздушном объекте в небе.
Сегодня вечером, в 22:07, в Киеве объявили воздушную тревогу.
До объявления тревоги местные жители в Сети сообщали о яркой вспышке в небе и звуках взрывов. По сообщениям мониторинговых групп, в небе над Киевской областью зафиксирована неизвестная воздушная цель. Официального доказательства данной информации нет.
Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
Напомним, что сегодня вечером, 19 апреля, в Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы.
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