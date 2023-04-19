Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве объявили воздушную тревогу после информации о взрывах

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
5734
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве объявили воздушную тревогу после информации о взрывах

В некоторых регионах Украины раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Звуки сирены раздались после информации о взрывах и воздушном объекте в небе.

Сегодня вечером, в 22:07, в Киеве объявили воздушную тревогу.

До объявления тревоги местные жители в Сети сообщали о яркой вспышке в небе и звуках взрывов. По сообщениям мониторинговых групп, в небе над Киевской областью зафиксирована неизвестная воздушная цель. Официального доказательства данной информации нет.

Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, что сегодня вечером, 19 апреля, в Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5734
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация