На Київщині судитимуть матір та її співмешканця, які ґвалтували та катували трьох дітей

Чоловік та жінка тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років, які проживали в антисанітарних умовах.

Поліція Київської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної жительки Броварського району та її співмешканця, які протягом тривалого часу знущались, морили голодом і ґвалтували трьох малолітніх дітей.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Слідством встановлено, 36 епізодів насильства, які мати вчиняла над трьома власними дітьми, з них 18 – особливо тяжких.

За даним фактом слідчі скерували до суду обвинувальний акт [126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 ККУ].

"Також, діти систематично піддавались тортурам з боку матері та її співмешканця. Жінка, ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством", - йдеться у повідомленні.

Троє дітей від літа 2022 року вилучені із родини та перебувають під опікою в іншій сім'ї. Наразі, життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.

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У Броварах на Київщині жінка та її співмешканець ґвалтували та катували трьох малолітніх дітей. Щоб сусіди не чули дитячий плач, жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством. Співмешканці тривалий час знущалися з дітей віком 3, 5 та 11 років, які проживали в антисанітарних умовах.

"Було виявлено, що діти живуть у поганих умовах. Вони не їли нормально, в квартирі – антисанітарія, а батьки вживають алкоголь. Тоді діток вилучили з цієї сім’ї. Вони жили в патронатній сім’ї. Прийомні батьки помітили, що діти дуже дивно поводяться. Вони навіть не знали, що таке банан, ківі, не знали смаку звичайних фруктів, бо їх їм ніколи не купували", – розповіли у поліції Київської області.

Виявилося, що мати та її співмешканець просто не давали їм їсти. А коли названі батьки почали дітей розпитувати більш детально, то вони розповіли, як їм жилося з рідною матір’ю.

Нагадаємо, на Київщині вночі спалахнули три вантажівки та заблокували рух до столиці, є жертви (фото).

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