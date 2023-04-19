Як в Києві на поминальні дні буде ходити транспорт: в КМДА пояснили

В Києві на поминальні дні збільшать кількість міського транспорту, який проходить поблизу кладовищ.

В столиці на поминальні дні збільшать кількість міського громадського транспорту, який пдвозитеме людей до кладовищ.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258 “Станція метрополітену “Лісова” – Північне кладовище», на який планується залучити 60 автобусів.

До Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут № 740 “Одеська площа – Південне кладовище”, на який планується залучити 20 автобусів.

До Лісового кладовища будуть рухатись додаткові автобусні маршрути: № 121 – “Станція метро «Почайна” – Лісове кладовище», № 122 – «Станція метро “Оболонь” – Лісове кладовище”, № 124 – “Станція метро “Чернігівська” – Лісове кладовище”, № 125 – “Універсам “Позняки” – Лісове кладовище”, на які планується залучити 26 автобусів.

“Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану. Візит краще перенести на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких. У випадку, якщо вирішите все ж таки відвідати місця поховань, просимо дотримуватися заходів безпеки, що є необхідними в умовах воєнного стану”, - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, що вночі на Київщині спалахнули три вантажівки та заблокували рух до столиці, є жертви.

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