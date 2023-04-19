У Києві продають квартири від $18 тисяч: який вигляд має найдешевше житло (фото)

Маючи бюджет до $25 тисяч, у Києві можна придбати власне житло.

Найдешевші однокімнатні квартири, які можна знайти в Києві, коштують 18 тисяч доларів. За таку суму пропонують маленькі смарт-квартири або квартири в гуртожитках.

ТСН.ua пропонує переглянути, який вигляд має житло до 25 тисяч доларів, яке продають у столиці.

За $18 тисяч можна придбати однокімнатну квартиру в гуртожитку в Солом'янському районі Києва. Її загальна площа — 22 м².

"Квартира під ремонт. Блок на п'ять квартир, окремий туалет у самій квартирі, спільна ванна кімната тільки у вашому користуванні під замком. Наявність пральної машини. Тихі сусіди. Засклений балкон та пластикові вікна. Можливість зробити душову або маленьку ванну кімнату в квартирі", — йдеться в оголошенні.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

За таку ж суму, $18 тисяч, пропонують смарт-квартиру на Караваєвих Дачах. Однак квартирою її назвати складно, адже площа приміщення 13 м².

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Однокімнатну смарт-квартиру площею 23 м² у Дарницькому районі можна купити за $19 тисяч. Вона розташована на восьмому поверсі новобудови. Стан — після забудовника.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Ще одна маленька квартира площею 19 м² у Голосіївському районі коштує $20 тисяч. У ній зроблений капітальний ремонт і є всі необхідні меблі та побутова техніка.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Трохи дорожче, за $20,5 тисяч, продається смарт-квартира з ремонтом площею 19 м² у Дарницькому районі столиці.

"Техніка та меблі залишаються за домовленістю. У будинку своя котельня та електроенергія надходить від вокзалу, тому перебоїв з опаленням та світлом немає. До метро Бориспільська та Червоний хутір 10 хвилин на транспорті, гарна інфраструктура та транспортне сполучення", — йдеться в оголошенні.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

За $22 тисячі пропонують придбати смарт-квартиру площею 23 м2 у Дніпровському районі Києва. У ній залишаються всі меблі та побутова техніка. Серед переваг — до метро "Дарниця" п'ять хвилин пішки.

"Є велика шафа, ліжко, кондиціонер, бойлер, пральна машина, холодильник, варильна поверхня, духова шафа, мікрохвильова піч. Будинок розташований у дворі, в тихому місці. Гарні сусіди. Зручна транспортна розв'язка", — йдеться в оголошенні.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Смарт-квартиру площею 20 м2 зі свіжим ремонтом і повністю укомплектовану меблями можна купити за $24 тисячі у Святошинському районі. Її пропонують зокрема як інвестицію для оренди, наразі житло здається.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

За $25 тисяч пропонують придбати однокімнатну квартиру в Солом'янському районі. Загальна площа — 23 м². У квартирі нещодавно зроблено капітальний ремонт.

"Переваги: закритий тамбур на дві квартири та закритий вхід на весь поверх, акуратний стан,

просторе планування", — йдеться в оголошенні.

Фото: dom.ria.com

Тож маючи бюджет до $25 тисяч у Києві можна придбати власне житло. За таку суму пропонують смарт-квартири площею до 23 квадратних метрів або квартири в гуртожитках із спільною кухнею, а часто і санвузлом. За такі гроші є варіанти із свіжим ремонтом, укомплектовані побутовою технікою та у пішій доступності до метро.

Орендодавець не повертає завдаток за квартиру! Що робити?

Читайте також: