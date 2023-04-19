У Києві затримали зрадника, який фіксував дані для росЗМІ та допомагав створювати фейки

У Києві затримали "фіксера" російських пропагандистів.
У Києві СБУ викрила місцевого жителя, який допомагав Росії поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці. Зрадник передавав російським пропагандистам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.
Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України.
"Для цього зловмисник позиціонував себе як "фіксер" і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.
Отриману дезінформацію представники "Бел.ru" використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні.
Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні.
Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, СБУ затримала співробітника “Укрзалізниці”, який перевозив ухилянтів у вентиляційній системі пасажирського вагона.
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