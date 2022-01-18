У Києві очікується різке погіршення погоди

У столиці буде вітряно.

У Києві у вівторок, 18 січня, очікується різке погіршення погоди. Прогнозують мороз, сніг та сильний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Сніг розпочався вночі і буде йти весь день. Температура повітря вдень -2 -4 градуси, вночі похолодає до -7 -9 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що у Києві сильний вітер здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Нині його доправлено на експертизу. Інцидент трапився вночі, тому ніхто не постраждав.

Укргідрометцентр

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