В Киеве ожидается резкое ухудшение погоды

В столице будет ветрено.

В Киеве во вторник, 18 января, ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируют мороз, снег и сильный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Снег начался ночью, и будет идти весь день. Температура воздуха днем -2 -4 градуса, ночью похолодает до -7 -9 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, что в Киеве сильный ветер сдул трехметровый крест из одного из куполов Софийского собора. Сейчас он доставлен на экспертизу. Инцидент произошел ночью, потому никто не пострадал.

Укргидрометцентр

Погода в Украине: по всем регионам объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра

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