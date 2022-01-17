Выбитые зубы и ребенок в слезах: как женщина с дочерью и подругой сходила в Киеве в дорогой ресторан

Выбитые зубы и ребенок в слезах: как женщина с дочерью и подругой сходила в Киеве в дорогой ресторан

Из-за скользкого пола одна женщина упала и выбила три передних зуба.

В Киеве поход в ресторан для двух подруг, одна из которых была с маленькой дочерью, закончился нравственными и физическими травмами.

У одной из женщин выбиты три передних зуба из-за падения на скользком полу заведения, а маленькой дочери другой официантка так сделала замечание, что ребенок расплакался.

Об этом сообщила руководитель департамента по связям с общественностью в "Эпицентр К" Юлия Чудновец в Facebook.

Скользкий пол

"На улице в этот день было мокро, так что еще на входе я сделала красивый балетный элемент на каблуках, удержавшись на ногах только схватившись за руку малышки. "Мама, я рада, что ты удержалась, но у меня аж пальчики хрустнули". Потом я повторила свое танцевальное па еще раз, а подружка решила "играть по полной" и упала, сломав три передних зуба", — написала Юлия.

В ресторане, по словам Юлии, даже не извинились, только ответили: "Нам очень важна ваша обратная реакция, спасибо, что сказали".

Кстати, даже десерт в качестве компенсации не предложили, говорит женщина.

Довели ребенка до слез

Но на этом неприятности не закончились.Маленькая дочь Юлии устала и сдвинула два стула, чтобы лечь. Подошла официантка и, рассказівает Юлия Чудновец, попросила, чтобы женщина усадила ребенка на один стул.

"Я ответила, что она так лежала в лучших ресторанах мира, где ей приносили подушку и плед и ни разу не просили сесть ровно, потому что она ребенок. На это официантка решила поговорить напрямую с малышкой. Аля села ровно. А когда ушла официантка, расплакалась", – рассказала женщина.

Позвонили и пригласили снова

Юлия добавила, что даже после этого не планировала писать негативный отклик.

"Но сегодня нам позвонили из ресторана пригласить на ужин. "Это извинение?", — спросила я. "Какое извинение? Нет! Просто вы были у нас недавно, и мы хотим пригласить вас еще раз!", — написала Юлия.

Женщина отметила, что если бы на их месте оказался адвокат, то "это бы закончилось иском, а не постом". И посоветовала заведению переложить плитку, пока кто-то не убился. Поскольку к этой ресторанной плитке есть специальные требования.

Сайт ТСН.ua пытался узнать позицию Mirali Restaurant, впрочем указанный в Сети телефон заведения пока не отвечает.

Как только мы свяжемся с администрацией ресторана, опубликуем их позицию.

Напомним, в Киеве трехлетнюю девочку бариста не пустил в туалет одной из кафе.

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