Число случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 18 января

В столице подтверждено 346 228 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 18 января в Киеве зафиксировано 972 новых случая коронавируса за сутки. Это на 462 случая больше, чем 17 января (510 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 346 228 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 327 892 человека ( 627 за сутки);

человека ( за сутки); умерли – 8 377 человек (6 за сутки).

В Киевской области зафиксирован 189 581 случай COVID-19 (345 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 180 430 человек ( 345 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 781 человек (3 за сутки).

Напомним, руководитель компании-производителя вакцины Pfizer Альберт Бурла заявил, что нынешняя волна заболеваемости станет последней, требующей ограничений. В то же время он убежден, что коронавирус будет циркулировать еще на протяжении многих лет.

Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом | Новости Киева

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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