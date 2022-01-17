В Киеве для входа и выхода закрыли станцию метро "Позняки": причины

Неизвестный сообщил о "заминировании" станции метро.
В Киеве в понедельник, 17 января, была закрыта для входа и выхода станция метро "Позняки".
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
Неизвестные сообщили о заминировании станции метро "Позняки". Поэтому ее пока закрыли для входа и выхода. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.
"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", — сообщили в пресс-службе метрополитена.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также:
- "Смывание" грехов в проруби: в ПЦУ объяснили, нужно ли купаться на Крещение
- На Закарпатье спасатели нашли травмированного польского туриста
- Киевляне больше заплатят за тепло за декабрь: в "Киевтеплоэнерго" объяснили, почему