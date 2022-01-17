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В Киеве для входа и выхода закрыли станцию метро "Позняки": причины

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В Киеве для входа и выхода закрыли станцию метро "Позняки": причины

10 января празднуют Всемирный день метро / Pexels

Неизвестный сообщил о "заминировании" станции метро.

В Киеве в понедельник, 17 января, была закрыта для входа и выхода станция метро "Позняки".

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Неизвестные сообщили о заминировании станции метро "Позняки". Поэтому ее пока закрыли для входа и выхода. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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