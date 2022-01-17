Из-за заражения ротавирусом 14 детей в детском саду под Киевом прокуратура открыла уголовное производство

Из-за заражения ротавирусом 14 детей в детском саду под Киевом прокуратура открыла уголовное производство

В настоящее время подтвержден диагноз у одного воспитанника дошкольного учреждения.

В городе Ирпене в Киевской области у 14 воспитанников местного детского сада были выявлены признаки ротавирусной инфекции. У одного ребенка врачи уже подтвердили диагноз.

Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в прокуратуре Киевской области.

По факту инфицирования открыто производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей).

В ходе расследования устанавливаются обстоятельства заболевания детей, а также проводятся санитарно-эпидемические и лабораторные исследования.

Все случаи ротавирусной инфекции у воспитанников дошкольного учреждения были зафиксированы в январе 2022 года.

Напомним, ранее в Харьковской области зарегистрировали массовое заболевание детей. У воспитанников детского сада были признаки отравления.

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