Потратят 13 млн гривен: "Укрзалізниця" установит новый эскалатор на вокзале в Киеве

Работы будут продолжаться с 21 января по 6 апреля.

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале установят два новых эскалатора стоимостью около 13 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Заниматься установкой и обслуживанием эскалатора будет победитель торгов – ООО "Мицуи Украина".

Устройство сможет транспортировать до 11 тыс. пассажиров в сутки. У старого эскалатора этот показатель 7,3 тыс. Новый эскалатор также будет иметь регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.

Работы будут продолжаться с 21 января по 6 апреля. На время установки для пассажиров будет действовать бесплатная услуга по доставке багажа портерами.

Напомним, что в Киеве перед Новым годом "Укрзалізниця" попала в масштабный скандал. 5 миллионов на елку выделили, но ее не установили. После огласки новогоднее дерево "нашлось".

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