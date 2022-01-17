У Києві для входу та виходу закрили станцію метро "Позняки": причини

Невідомий повідомив про "замінування" станції метро.
У Києві у понеділок, 17 січня, закрили для входу та виходу станцію метро "Позняки".
Про це інформує пресслужба київського метрополітену.
Невідомі повідомили про замінування станції метро "Позняки". Через це її поки закрили для входу та виходу. На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки.
"Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в пресслужбі метрополітену.
Обставини події встановлюються.
Читайте також:
- "Змивання" гріхів в ополонці: у ПЦУ пояснили, чи потрібно купатися на Водохреще
- На Закарпатті рятувальники знайшли травмованого польського туриста
- Кияни більше заплатять за тепло за грудень: у "Київтеплоенерго" пояснили, чому