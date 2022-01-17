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У Києві для входу та виходу закрили станцію метро "Позняки": причини

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У Києві для входу та виходу закрили станцію метро "Позняки": причини

10 січня святкують Всесвітній день метро / Pexels

Невідомий повідомив про "замінування" станції метро.

У Києві у понеділок, 17 січня, закрили для входу та виходу станцію метро "Позняки". 

Про це інформує пресслужба київського метрополітену.

Невідомі повідомили про замінування станції метро "Позняки". Через це її поки закрили для входу та виходу. На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки. 

"Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в пресслужбі метрополітену. 

Обставини події встановлюються. 

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