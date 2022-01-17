Витратять 13 млн гривень: "Укрзалізниця" встановить новий ескалатор на вокзалі у Києві

Роботи триватимуть з 21 січня по 6 квітня.
У Києві на центральному залізничному вокзалі встановлять два нових ескалатори вартістю близько 13 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Займатись встановленням та обслуговуванням ескалатора буде переможець торгів - ТОВ "Міцуї Україна".
Пристрій зможе транспортувати до 11 тис. пасажирів на добу. У старого ескалатора цей показник 7,3 тис. Новий ескалатор також матиме регулятор швидкості, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів.
Роботи триватимуть з 21 січня по 6 квітня. На час встановлення для пасажирів діятиме безкоштовна послуга з доставки багажу портерами.
Нагадаємо, що у Києві перед Новим роком "Укрзалізниця" потрапила в масштабний скандал. 5 мільйонів на ялинку виділили, але її не встановили. Після розголосу новорічне дерево "знайшлося".
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