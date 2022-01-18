Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 18 січня

Загалом у столиці підтверджено 346 228 випадків COVID-19.
Станом на ранок 18 січня у Києві зафіксовано 972 нові випадки коронавірусу за добу. Це на 462 випадки більше, ніж 17 січня (510 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 346 228 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 327 892 особи (627 за добу);
- померли – 8 377 осіб (6 за добу).
У Київській області зафіксовано 189 581 випадок COVID-19 (345 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 180 430 осіб (345 за добу);
- померли – 4 781 особа (3 за добу).
Нагадаємо, керівник компанії-виробника вакцини Pfizer Альберт Бурла заявив, що нинішня хвиля захворюваності стане останньою, яка потребує обмежень. Водночас, він переконаний, що коронавірус циркулюватиме ще протягом багатьох років.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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