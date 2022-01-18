Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 18 січня

Загалом у столиці підтверджено 346 228 випадків COVID-19.

Станом на ранок 18 січня у Києві зафіксовано 972 нові випадки коронавірусу за добу. Це на 462 випадки більше, ніж 17 січня (510 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 346 228 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 327 892 особи ( 627 за добу);

особи ( за добу); померли – 8 377 осіб (6 за добу).

У Київській області зафіксовано 189 581 випадок COVID-19 (345 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 180 430 осіб ( 345 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 781 особа (3 за добу).

Нагадаємо, керівник компанії-виробника вакцини Pfizer Альберт Бурла заявив, що нинішня хвиля захворюваності стане останньою, яка потребує обмежень. Водночас, він переконаний, що коронавірус циркулюватиме ще протягом багатьох років.

Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус | Новини Києва

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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