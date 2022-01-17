Київ – перший за кількістю порушень ПДР: на яких авто їздять лихачі та скільки за це платять

Київ – перший за кількістю порушень ПДР: на яких авто їздять лихачі та скільки за це платять

12 вересня стало днем із найбільшою кількістю штрафів у 2021 році в Україні.

Київ у 2021 році опинився на першому місці за кількістю штрафів за порушення правил дорожнього руху - 526 455 на сумму 198 037 335 гривень. Майже пів мільйона порушень у столиці зафіксували 20 автоматичних камер.

Про це повідомів сервіс "Штрафи UA" у Facebook.

Київ також став лідером за оплатою штрафів ПДР. Кияни оплатили 89,9% від їх загальної кількості.

Усього в Україні було винесено штрафів на 2 513 252 052 гривень. 78% постанов сплачено.

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Автомобілі марок Volkswagen, Mercedes-Benz і Renault опинилися в українському топ-3 за кількістю порушень. За відсотковим співвідношенням лідерами стали власники Volvo, Tesla i Porsche. При цьому патрульні поліцейські найбільше зупиняли автомобілі Porsche, Tesla i Dacia.

"Відзначилися" водії трьох автомобілей

Так, найбільше штрафів отримав водій Daf FX - 212 постанов на суму 67 320 гривень . Із них сплачено 64 345 гривень.

- постанов . Із них сплачено 64 345 гривень. Ще один водій на Range Rover порушив 175 раз . За це власник авто мав сплатити 72 420 гривень , вже сплатив 46 750 гривень.

. За це власник авто мав сплатити , вже сплатив 46 750 гривень. Водій Lexus - RX 350 отримав 134 штрафи на суму 57 970 гривень. Із них сплачено 0 гривень.

Найбільше порушували 12 вересня

Цікавим є те, що 12 вересня стало днем із найбільшою кількістю штрафів у 2021 році в Україні. Їх було винесено на 12,8 млн гривень. Сплачено 11,5 млн.

Нагадаємо, що українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Замість штрафів – бали. Водночас пропонують залишити і грошові штрафи.

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