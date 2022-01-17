Кияни більше заплатять за тепло за грудень: у "Київтеплоенерго" пояснили, чому

Кияни більше заплатять за тепло за грудень: у "Київтеплоенерго" пояснили, чому

Споживання тепла будинками збільшилося на 16%.

Киянам доведеться більше заплатити за тепло за грудень при незмінному тарифі. Це пов'язано з тим, що середньомісячна температура була майже на 6°С нижча, ніж у листопаді.

Про це повідомили в КП "Київтеплоенерго".

"За даними Укргідрометцентру, в Києві середньомісячна температура у грудні 2021 року склала -1,6°С. Це на 6,4°С нижче порівняно з листопадом (+4,8°С)", - йдеться у повідомлені.

Через таке зниження температури у грудні споживання тепла будинками збільшилося на 16%, а середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн/кв. м. Тоді як у листопаді – 22,6 грн/кв. м.

Зазначається, що обсяги споживання теплової енергії будинками залежать насамперед від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

Нагадаємо, що батьки українських школярів обговорюють температуру у класах. Чимало з них жаліються, що їхні діти навчаються у холодних приміщеннях.

У Києві художники протестують через підвищення цін на опалення в їхніх майстернях

Читайте також: