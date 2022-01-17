Через зараження ротавірусом 14 дітей у дитсадку під Києвом прокуратура відкрила кримінальне провадження

Наразі підтверджено діагноз в одного вихованця дошкільного закладу.
У місті Ірпені Київської області у 14 вихованців місцевого дитячого садка було виявлено ознаки ротавірусної інфекції. В однієї дитини лікарі уже підтвердили діагноз.
Про це у понеділок, 17 січня, повідомили у прокуратурі Київської області.
За фактом інфікування відкрито провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).
Під час розслідування встановлюються обставини захворювання дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідемічні та лабораторні дослідження.
Усі випадки ротавірусної інфекції у вихованців дошкільного закладу були зафіксовані в січні 2022 року.
Нагадаємо, раніше у Харківській області зареєстрували масове захворювання дітей. У вихованців дитсадка були ознаки отруєння.
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