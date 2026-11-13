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- Київ
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Сильний вітер насувається на Київщину: коли область накриє негода
На Київщину насувається негода — синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру.
У Київській області очікується погіршення погоди. Негода почнеться найближчої години і триватиме всю ніч суботи, 14 листопада.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Негода на Київщині — що прогнозують синоптики
За даними синоптиків, в області очікуються пориви вітру швидкістю 15–18 метрів за секунду. Через це на Київщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
В обласній адміністрації застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, до України цими вихідними прийде відчутне похолодання, проте більшість регіонів опиниться під впливом сухого антициклону з ранковими туманами.
Попри це синоптики Укргідрометцентру заспокоюють, що справжньої зими на рівнинах наразі очікувати не варто, адже сніг швидко розтане через плюсову температуру.