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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Сильний вітер насувається на Київщину: коли область накриє негода

На Київщину насувається негода — синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Шторм

Шторм / © senfil.net

У Київській області очікується погіршення погоди. Негода почнеться найближчої години і триватиме всю ніч суботи, 14 листопада.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Негода на Київщині — що прогнозують синоптики

За даними синоптиків, в області очікуються пориви вітру швидкістю 15–18 метрів за секунду. Через це на Київщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

В обласній адміністрації застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Погода на Київщині 14 листопада / © Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 листопада / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, до України цими вихідними прийде відчутне похолодання, проте більшість регіонів опиниться під впливом сухого антициклону з ранковими туманами.

Попри це синоптики Укргідрометцентру заспокоюють, що справжньої зими на рівнинах наразі очікувати не варто, адже сніг швидко розтане через плюсову температуру.

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