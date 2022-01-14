Тепло, але з сильним вітром: якою буде погода в Києві на вихідних, 15-16 січня

Тепло, але з сильним вітром: якою буде погода в Києві на вихідних, 15-16 січня

Вітер посилиться до 15-24 м/с.

Погода у Києві на вихідних, 15-16 січня, буде відносно теплою. Синоптики прогнозують температуру повітря від +1 до -4 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

У суботу, 15 січня, весь день буде хмарно. Вітер посилиться до 15-24 м/с. Температура повітря -1 +1 градус.

У неділю, 16 січня, весь день буде також хмарно. Тільки ближче до вечора небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 3,4 м/с. Температура повітря -4 +1 градус.

Зазначимо, що ввечері 13 січня майже у всіх регіонах України зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с.

Sinoptik.ua

Sinoptik.ua

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