Вибиті зуби та дитина в сльозах: як жінка з дочкою і подругою сходила в Києві у дорогий ресторан

Вибиті зуби та дитина в сльозах: як жінка з дочкою і подругою сходила в Києві у дорогий ресторан

Через слизьку підлогу одна жінка впала і вибила три передніх зуби.

У Києві похід в ресторан для двох подруг, одна з яких була з маленькою донькою, закінчився моральними і фізичними травмами.

У однієї з жінок вибиті три передніх зуби через падіння на слизькій підлозі закладу, а маленькій доньці іншої - офіціантка так зробила зауваження, що дитина розплакалась.

Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю у "Епіцентр К" Юлія Чудновець у Facebook.

Слизька підлога

"На вулиці у цей день було мокро, тож ще на вході я зробила красивий балетний елемент на підборах, втримавшись на ногах лише схопившись за руку малої. "Мамо, я рада, що ти втрималася, але у мене аж пальчики хруснули". Потім я повторила своє танцювальне па ще раз. А подружка вирішила "гульнути по повній" та впала, зламавши три передніх зуби", - написала Юлія.

У ресторані, каже жінка, навіть не вибачились, лише відповіли: "Нам дуже важлива ваша зворотна реакція, дякуємо, що сказали".

До речі, навіть десерт, як компенсацію не запропонували, зауважує жінка.

Довели дитину до сліз

Але на цьому неприємності не закінчились. Маленька донька Юлії втомилася та зсунула два стільці, щоб лягти. Підійшла офіціантка та, за словами Юлії Чудновець, попросила, аби жінка посадила дитину на одному стільці.

"Я відповіла, що вона так лежала у найкращих ресторанах світу, де їй приносили подушку та плед і жодного разу не просили сісти рівно, бо вона дитина. На це офіціантка вирішила поговорити напряму з малою. Аля сіла рівно. А коли пішла офіціантка, розплакалася", - розповіла жінка.

Зателефонували і запросили знову

Юлія додала, що навіть після цього не планувала писати негативний відгук.

"Але сьогодні нам зателефонували із ресторану запросити на вечерю. "Це вибачення?", - запитала я. "Яке вибачення? Ні! Просто ви були у нас нещодавно, і ми хочемо запросити вас ще раз!", - написала Юлія.

Жінка зауважила, що якби на їхньому місці опинився адвокат, то "це закінчилося б позовом, а не постом". І порадила закладу перекласти плитку, поки хтось не вбився. Оскільки до цієї ресторанної плитки є спеціальні вимоги.

Сайт ТСН.ua намагався дізнатися позицію Mirali Restaurant, утім вказаний у Мережі телефон закладу наразі не відповідає.

Щойно ми зв'яжемося з адміністрацією ресторану, опублікуємо їхню позицію.

Нагадаємо, у Києві трирічну дівчинку бариста не пустив до вбиральні одного з кафе.

Читайте також: