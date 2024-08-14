У центрі Києві в кафе вибухнула учбова граната – Кличко

В Києві, в одному кафе на вулиці Рейтарській підірвали гранату.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко.

Пізніше мер уточнив, що на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає.

За інформацією ЗМІ, навчальну гранату дав одному із гостей офіціант. Той прийняв її за сувенір, покрутив у руках, внаслідок чого вона вибухнула.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні чоловік кинув гранату в людей на майданчику біля магазину.

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